Глава CrossFit уходит в отставку из-за комментария в Twitter о Джордже Флойде

Основатель и исполнительный директор компании CrossFit, оказывающей консультационные услуги в области фитнеса, Грег Глассман оставил свой пост после того, как его шуточный комментарий в Twitter об умершем афроамериканце Джордже Флойде в Миннеаполисе вызвал волну недовольства.

«Я ухожу с поста генерального директора CrossFit Inc. и решил уйти на пенсию. В субботу я спровоцировал конфликт в сообществе CrossFit и непредумышленно задел за живое многих его участников. С тех пор как я основал CrossFit 20 лет назад, она стала крупнейшей в мире сетью спортзалов. Я не могу позволить, чтобы мой поступок мешал миссиям штаб-квартиры и филиалов», — говорится в заявлении Глассмана, размещенном во вторник на сайте компании.

Как в свою очередь сообщает агентство Bloomberg, ранее глава корпорации со своего аккаунта в ответ на размещенное в Twitter Институтом показателей и оценки здоровья Университета Вашингтона сообщение о том, что расизм является проблемой общественного здравоохранения, опубликовал комментарий: «It’s FLOYD-19» («Это Флойд-19» — по аналогии с названием коронавирусной инфекции COVID-19 — Ред.).

По информации агентства, американская компания Reebok ранее заявила, что намерена прекратить сотрудничество с CrossFit в свете последних событий.