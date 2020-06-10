Войти
Трамп готов представить реформу полиции
инициатива
Трамп готов представить реформу полиции
Кабмин до конца недели представит новый вариант программы действий
позиция
Кабмин до конца недели представит новый вариант программы действий

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

резонанс
RSS

Глава CrossFit уходит в отставку из-за комментария в Twitter о Джордже Флойде

526

Основатель и исполнительный директор компании CrossFit, оказывающей консультационные услуги в области фитнеса, Грег Глассман оставил свой пост после того, как его шуточный комментарий в Twitter об умершем афроамериканце Джордже Флойде в Миннеаполисе вызвал волну недовольства.

«Я ухожу с поста генерального директора CrossFit Inc. и решил уйти на пенсию. В субботу я спровоцировал конфликт в сообществе CrossFit и непредумышленно задел за живое многих его участников. С тех пор как я основал CrossFit 20 лет назад, она стала крупнейшей в мире сетью спортзалов. Я не могу позволить, чтобы мой поступок мешал миссиям штаб-квартиры и филиалов», — говорится в заявлении Глассмана, размещенном во вторник на сайте компании.

Как в свою очередь сообщает агентство Bloomberg, ранее глава корпорации со своего аккаунта в ответ на размещенное в Twitter Институтом показателей и оценки здоровья Университета Вашингтона сообщение о том, что расизм является проблемой общественного здравоохранения, опубликовал комментарий: «It’s FLOYD-19» («Это Флойд-19» — по аналогии с названием коронавирусной инфекции COVID-19 — Ред.).

Читайте также: В Украине снова растет количество заболевших COVID-19

По информации агентства, американская компания Reebok ранее заявила, что намерена прекратить сотрудничество с CrossFit в свете последних событий.

протесты, CrossFit, Джордж Флойд
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 10 июня 2020
Вторник, 9 июня 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

Как наладить свою собственную систему продуктивности

Лучшая привычка, которую я когда-либо заводил, - использование системы продуктивности. Идея проста: если организовать все, что нужно сделать (и как вы собираетесь это сделать), можно предотвратить трудности с выполнением задач. Таких систем целая куча. Некоторые - сложные, как Getting Things Done. Другие - очень простые, например, использование списка приоритетных дел. Для некоторых нужно программное обеспечение. Для многих достаточно ручки и бумаги.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Достиг бы Маск успеха, если бы жил в Украине?

Легко рассуждать про успех Маска, при этом не понимая значения наличия условий для развития. И я не думаю, что у нас совсем не рождается новых гениев, как Королёв или Сикорский. Скорее всего они остаются безвестными, так как они не могут себя реализовать в нашем государстве.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О коронавирусе и якобы новой реальности

Сейчас самый модный способ привлечь к себе внимание – рассуждать о том, как изменится мир из-за/после COVID-19. Но я бы не спешил утверждать, что после/вследствие коронавируса изменится мировой порядок. Все вполне может остаться по-старому.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016