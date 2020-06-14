Во Львовской области поставлен антирекорд по числу новых случаев Covid-19

У 139 человек диагностировали коронавирус во Львовской области, сообщает пресс-служба Львовского городского совета со ссылкой на данные руководителя городского штаба противодействия коронавирусу Галины Сличной.

«По оперативным данным, за минувшие сутки лабораторные центры в городе провели 557 ПЦР-тестов, из которых 139 — позитивные», — указано в сообщении.

Это наибольшее число инфицированных за сутки за время всей эпидемии.

76 инфицированных являются жителями Львова, остальные — жители районов области.

В общей сложности за время эпидемии во Львовской области коронавирусом Covid-19 заболели 2797 человек, 96 умерли и 618 — выздоровели.