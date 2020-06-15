В Техасе и Калифорнии резко выросло число случаев заражения коронавирусом

В крупнейших по численности населения американских штатах — Калифорнии и Техасе — наблюдается значительное увеличение числа случаев заражения новым коронавирусом. Об этом свидетельствует обнародованные в понедельник данные Университета Джонса Хопкинса.

Так, в Техасе в воскресенье было выявлено 1 843 случая заражения коронавирусом, всего с начала пандемии число инфицированных достигло 87 854 человек. За минувшие сутки в штате умерли 19 человек, всего — 1 976. Согласно подсчетам газеты «Тексас трибьюн», за последние две недели число новых заражений в Техасе выросло более чем на 70%.

В Калифорнии за сутки заразились 3 212 человек, всего в штате зарегистрировано 148 855 инфицированных. В воскресенье стало известно о 74 летальных исходах, таким образом число умерших увеличилось до 5 063. Как отметила телекомпания CBS со ссылкой на местные власти, рост числа зараженных обусловлен тем, что многие граждане приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня поминовения в конце мая. Кроме того, вспышки были зафиксированы в некоторых пенитенциарных учреждениях.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, США лидируют среди стран как по числу инфицированных коронавирусом — свыше 2,09 млн человек, так и умерших — 115,7 тыс.