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СБУ написала Шмыгалю письмо о неэффективности набсовета УЗ

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СБУ написала Шмыгалю письмо о неэффективности набсовета УЗ

Служба безопасности Украины отмечает усиление угрозы стойкому и безопасному функционированию объектов критической инфраструктуры ж/д отрасли из-за неэффективной деятельности наблюдательного совета АО «Укрзализныця» (УЗ) по вопросам организации и контроля за его финансово-хозяйской деятельностью.

Об этом говорится в докладной записке главы СБУ Ивана Баканова от 7 апреля 2020 года премьеру-министру Денису Шмыгалю, текстом которой располагает агентство «Интерфакс-Украина».

В записке, в частности, говорится, что эффективность деятельности набсовета УЗ нуждается в дополнительном анализе, поскольку установленный им порядок контроля и регулирования деятельности правления компании не привели к надлежащему экономическому эффекту.

«По выводам специалистов, с 2015 года продолжается постоянное обесценивание активов компании (ориентировочно 13 млрд грн), что, в первую очередь, стало причиной системного невыполнения финпланов, приводит к существенному отставанию темпов капитальных инвестиций на обновление основных фондов по сравнению с их износом. Так, согласно консолидированным отчетам о выполнении финансовых планов УЗ в 2018-2019 гг., не достигнуты плановые показатели почти по всем видам деятельности, из-за чего выполнение планов капитальных инвестиций в 2018 году составило 67,5%, а за девять месяцев 2019 года — 58,6%», — говорится в тексте документа.

Кроме того, в СБУ сообщают, что сокращение надлежащего финансирования первоочередных нужд УЗ было связано, в том числе, со значительным увеличением фонда заработной платы, который с 2016 года вырос с 22,3 млрд грн до 44 млрд грн (в первую очередь это касалось руководителей высшего и среднего звена — набсовета, правления, руководителей департаментов, региональных филиалов). Члены набсовета УЗ за период 2018-2019 гг. получили денежные выплаты и премии на сумму около 50 млн грн за якобы «улучшение финансово-экономических показателей общества».

Вместе с этим, отмечается в записке, в феврале 2020 года УЗ объявила о публичной закупке с ожидаемой стоимостью более 85 млн грн с покупки консультационных услуг по повышению операционной эффективности, что дублируется с выполнением непосредственных функций и задач, возложенных на главу, членов набсовета и членов правления компании, а также на ее профильные департаменты.

«Таким образом, сформированный набсовет и установленный им в течение 2018-2019 гг. порядок контроля за деятельностью правления общества не содействовали улучшению финансово-экономического положения АО „Укрзализныця“, а только обострили существующие проблемы функционирования общества», — подытожили в СБУ.

В связи с этим глава СБУ считает необходимым инициировать перед Министерством инфраструктуры Украины рассмотрение вопросов об усовершенствовании нормативно-правовых актов, которые позволят усилить контроль государства за принятие управленческих решений набсоветом, в том числе в кадровой политике, руководящими органами, консультантами и менеджментом УЗ.

В свою очередь и.о. члена правления «Укрзализныци», директор по инфраструктуре Роман Веприцкий, которого накануне набсовет компании отстранил от должности, заявил о невозможности возвращения в прибыльность всей ж/д отрасли Украины при дальнейшем управлении УЗ иностранцами, которые входят в набсовет компании.

«Работать на защите интересов Украины и достигать целей для государства и граждан, а также быть эффективным менеджером достаточно сложно, когда в набсовете — пять иностранцев из семи, а работают они на убыточность отрасли, и только два украинца! А важно, чтобы украинцы были большинством и, когда считали необходимым, прислушивались к советам иностранцев. Это важно для такой стратегической компании, как „Укрзализныця“, для ее развития», — написал он в Facebook во вторник.

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Веприцкий также написал, что выступает против решения набсовета о закрытии 10 из 22 сортировочных станций в стране, а также 350 «малодеятельных ж/д станций», инициированных набсоветом. По его мнению, это ударит по малому и среднему бизнесу и приведет к закрытию предприятий и, соответственно, уменьшению налогов в местные бюджеты.

Кроме того, он высказался против сокращения на 70 тыс. сотрудников УЗ в 2020 году, а также приватизации непрофильных активов компании, таких как больницы, санатории, детские лагеря.

СБУ, УЗ
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