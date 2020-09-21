СБУ нашла 1,2 миллиона черного нала в холодильнике у коррупционеров «Укрзализныци»

Служба безопасности Украины разоблачила отдельных руководителей АО «Укрзализныця» на организации коррупционной схемы при контейнерных перевозках.

По данным следствия, должностные лица создали искусственные барьеры для своей работы, чтобы привлечь подрядчиков. Они выбрали подконтрольную «прокладку», которая монополизировала этот сегмент рынка. Через эту фирму они присвоили более 4 миллионов гривен.

Во время обысков в Киеве и Одессе в служебных помещениях «Укрзализныци» и офисе коммерческой структуры правоохранители обнаружили оригиналы печатей компаний с признаками фиктивности, черновую бухгалтерию, финансово-хозяйственную документацию и материалы переписки фигурантов. Также изъято более 1,2 миллиона гривен, на которые судом наложен арест.

По словам СБУ, злоумышленники спрятали часть «выручки» в холодильник.