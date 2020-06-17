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Число умерших из-за коронавируса в США превысило потери страны в Первой мировой

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Число умерших из-за коронавируса в США превысило потери страны в Первой мировой

Число умерших из-за коронавируса COVID-19 в США превысило потери американской армии во время Первой мировой войны. Об этом сообщает Associated Press.

По официальным данным, потери США во время Первой мировой войны составили 116 516 человек, отмечает агентство.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику умерших и заболевших коронавирусом, из-за COVID-19 скончались 116 905 американцев.

Соединенные Штаты находятся на первом месте по числу заразившихся и умерших из-за инфекции. В стране заболели 2,1 млн человек. Вслед за США по этому показателю идут Бразилия (923 тыс.), Россия (544,7 тыс.), Индия (343 тыс.) и Великобритания (почти 300 тыс.).

На США приходится практически четверть от всех смертей из-за COVID-19 в мире. В пятерку лидеров по смертности также входят Бразилия (45,2 тыс.), Великобритания (42 тыс.), Италия (34,4 тыс.) и Франция (29,5 тыс.).

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5 июня президент США Дональд Трамп заявил, что страна практически преодолела эпидемию коронавируса, указав на необходимость снять ограничения, введенные из-за пандемии. За несколько дней до этого глава государства говорил, что число новых случаев заражения коронавирусом и смертей от вызванных им осложнений снижается на всей территории США.

Ученые из Института систем измерений и анализа при Университете штата Вашингтон считают, что к октябрю этого года число летальных исходов из-за вируса в США может превысить отметку в 200 тыс.

США, коронавирус
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