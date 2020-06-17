Число умерших из-за коронавируса в США превысило потери страны в Первой мировой

Число умерших из-за коронавируса COVID-19 в США превысило потери американской армии во время Первой мировой войны. Об этом сообщает Associated Press.
По официальным данным, потери США во время Первой мировой войны составили 116 516 человек, отмечает агентство.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику умерших и заболевших коронавирусом, из-за COVID-19 скончались 116 905 американцев.
Соединенные Штаты находятся на первом месте по числу заразившихся и умерших из-за инфекции. В стране заболели 2,1 млн человек. Вслед за США по этому показателю идут Бразилия (923 тыс.), Россия (544,7 тыс.), Индия (343 тыс.) и Великобритания (почти 300 тыс.).
На США приходится практически четверть от всех смертей из-за COVID-19 в мире. В пятерку лидеров по смертности также входят Бразилия (45,2 тыс.), Великобритания (42 тыс.), Италия (34,4 тыс.) и Франция (29,5 тыс.).
5 июня президент США Дональд Трамп заявил, что страна практически преодолела эпидемию коронавируса, указав на необходимость снять ограничения, введенные из-за пандемии. За несколько дней до этого глава государства говорил, что число новых случаев заражения коронавирусом и смертей от вызванных им осложнений снижается на всей территории США.
Ученые из Института систем измерений и анализа при Университете штата Вашингтон считают, что к октябрю этого года число летальных исходов из-за вируса в США может превысить отметку в 200 тыс.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016