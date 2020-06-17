Власти США собираются жестче наказывать соцсети за правонарушения пользователей

Министерство юстиции США подготовило предложения о повышении ответственности операторов социальных сетей и иных интернет-платформ за контроль над контентом и об ограничении сферы применения иммунитета от уголовного преследования. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal, опубликованном в среду на сайте газеты со ссылкой на источник в администрации президента Дональда Трампа.
По данным источника, проект предложений будет опубликован позднее в среду. Документ предусматривает внесение поправок в действующее законодательство страны и подлежит одобрению Конгрессом США.
Согласно публикации, Минюст намерен прежде всего лишить высокотехнологичные компании иммунитета от уголовного преследования в ряде случаев, включая махинации и незаконный оборот наркотических веществ пользователями платформ. Администрация США хочет включить в этот перечень правонарушения сексуального порядка, эксплуатацию несовершеннолетних, терроризм и виртуальное преследование. Кроме того, министерство намерено четко прописать правило, которое запрещает компаниям пользоваться иммунитетом в случаях, когда им предъявлены обвинения в нарушении антимонопольного законодательства или когда речь идет об исках со стороны федеральных органов власти и силовых структур.
Предложения являются логическим продолжением исполнительного указа о регулировании деятельности соцсетей, подписанного Трампом в мае. По оценке президента США, социальные сети до подобного указа «могли делать все, что захочется». Трамп поручил Федеральной комиссии по торговле контролировать соблюдение данными сайтами запрета участвовать в каких-либо «вводящих в заблуждение или наносящих вред торговле действиях».
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