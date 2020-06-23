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В 8 областях Украины из-за непогоды подтоплены дома, автодороги и школы

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Вследствие интенсивных дождей и порывов ветра 22-23 июня в Ивано-Франковской, Черновицкой, Кировоградской, Винницкой, Полтавской, Львовской, Одесской и Ровенской областях произошло падение деревьев, подтопление значительного количества жилых домов, хозяйственных построек, улиц, автомобильных дорог, кровель школ, зданий и жилых домов, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

«В Ивано-Франковской области уже несколько дней продолжаются интенсивные дожди и прогнозируются еще, как минимум, на два дня. Поднимается уровень воды в реках, разливы рек подтапливают жилые дома, домохозяйства. В горной местности активизировались оползневые процессы, которые перекрывают дороги. ГСЧС привлекает все службы взаимодействия, дорожные службы, нам помогает полиция», — рассказал начальник управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области Владимир Чернецкий.

Кроме того, произошел порыв дамбы № 5 на р.Черемош, протяженностью 10 м, а также подмытие подпорной стены бетонного берегоукрепления автодороги регионального значения Р-62 «Черновцы-Верховина», протяженностью 50 м, (сейчас проезд обеспечен). Жертв и пострадавших нет.

Так, подразделениями ГСЧС откачан 4 тыс. 940 куб. воды. Всего привлекалось 527 чел. и 137 ед. техники, из них от ГСЧС 439 чел. и 113 ед. техники.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков провел рабочее совещание, на котором были скоординированы все силы и средства МВД для борьбы со стихией в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

По словам Авакова, по состоянию на 18:00 22 июня на территории Ивано-Франковской области из-за подтопления пострадали населенные пункты в пяти районах.

«В эпицентре непогоды оказались 31 жилой дом и 37 хозяйств. Задействовано 123 полицейских и 120 спасателей, а также 62 единицы служебной техники. Полицейские и спасатели заходят в каждый дом и проверяют, не остались ли там в опасности люди или домашние животные, помогают местным властям доставлять продукты первой необходимости. Организована круглосуточная работа штаба. Полицейские охраняют жилища граждан, чтобы избежать мародерства», — отметил Аваков.

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В Черновицкой области из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реках Прут, Черемош и Брусница. Помимо этого, размыты автодороги и подтоплены мосты в 7 населенных пунктах.

В селе Банилов Выжницкого района также частично разрушена дамба.

непогода, ливни, ГСЧС
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