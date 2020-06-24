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Сертификация «Укрэнерго» в ближайшее время неосуществима, – Копач

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Сертификация «Укрэнерго» в ближайшее время неосуществима, – Копач

Сертификация НЭК «Укрэнерго» в качестве независимого оператора системы передачи электрической энергии в ближайшее время не представляется возможной, считает директор Секретариата Энергетического сообщества (ЭС) Януш Копач.

В его презентации от 22 июня, обнародованной на сайте Секретариата, напоминается, что компания не соответствует требованиям анбандлинга по модели ownership unbundling (OU), поскольку не владеет системой передачи и осуществляет управление активами на правах хозяйственного ведения. Данная модель в стране является политически неприемлемой, указано в документе.

В то же время анбандлинг по модели Independent System Operator (ISO) требует внесения изменений в ряд законов. При этом процесс законодательных изменений имеет хаотичный характер — в настоящее время в Раде насчитывается четыре соответствующих законопроекта.

Также Копач акцентирует внимание на вопросе реальной независимости НЭК от государственных органов, в частности от Кабинета министров, который должен согласовывать кредиты «Укрэнерго», а также от Министерства энергетики. Последнее ранее неоднократно подчеркивало необходимость сохранения за ним возможности влиять на инвестиционные планы компании путем согласования соответствующих документов, утверждаемых Нацкомиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Кроме того, министерство вмешивается в деятельность оператора системы передачи, отдавая компании распоряжения относительно обеспечения приоритетной диспетчеризации ТЭС, использующих уголь в качестве основного вида топлива.

В документе отмечается ряд других негативных явлений на рынке электроэнергии, которые также не способствуют сертификации оператора: зарегулированность, неудачная модель ПСО, незавершенный анбандлинг системы распределения электроэнергии, ценовое регулирование для конечных потребителей, нефункционирующий рынок вспомогательных услуг, проблемы на балансирующем рынке.

«Сертификация „Укрэнерго“ в ближайшем будущем неосуществима», — подытоживается в презентации.

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Как сообщалось, НКРЭКУ 7 октября 2019 года приняла предварительное решение о сертификации «Укрэнерго» в качестве независимого ОСП, которое предусматривало внесение изменений в закон «О рынке э/э» (в ч.3 ст. 32) для окончательной сертификации компании.

В феврале 2020 года решение регулятора о предварительной сертификации «Укрэнерго» не поддержал Секретариат Энергетического сообщества, указав, что компания, которая подала заявку на сертификацию, не соответствует требованиям ownership unbundling в части владения активами. При этом Секретариат указал на необходимость внесения в украинское законодательство изменений, которые бы позволили сертифицировать оператора по модели ISO.

«Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК находится в подчинении Министерства финансов.

Укрэнерго, Януш Копач
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