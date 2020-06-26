В США помощь по коронавирусу получили более миллиона «мертвых душ»

Правительство США выплатило более $1,4 млрд «мертвым душам» в качестве стимулирующих выплат на фоне пандемии коронавируса, говорится в докладе Счетной палаты.
«По данным главного инспектора Минфина по налогам, по состоянию на 30 апреля почти 1,1 млн платежей на сумму $1,4 млрд были направлены умершим», — указано в документе.
Его авторы отметили, что налоговое управление и Минфин «оперативно перешли к выплате 160,4 млн платежей на сумму $269 млрд», но «столкнулись с трудностями при доставке платежей некоторым лицам и дополнительными рисками в отношении платежей тем, кто не имел права на получение выплат, — умершим или мошенникам».
В Счетной палате выяснили, что из-за спешки данные получателей стимулирующих выплат не были сопоставлены с базой регистрации умерших, а в налоговой службе не нашли юридических оснований отказа в компенсации тем, кто подавал налоговую декларацию в 2018 и 2019 годах, однако впоследствии умер.
В связи с этим Счетная палата США рекомендовала налоговой службе «рассмотреть экономически эффективные пути оповещения» о способе возврата платежей, полученных по ошибке.
В конце марта президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении $2 трлн на помощь экономике страны из-за вируса. Этот пакет финансовой помощи стал самым крупным в истории страны. Средства направили на дополнительное финансирование системы здравоохранения, поддержку бизнеса и прямые выплаты американцам.
Граждане с годовым доходом до $75 тыс. получат $1,2 тыс., а семьи с детьми — по $500 на каждого ребенка. Поддержка предусмотрена и для тех, кто лишился работы и кому урезали зарплату. На займы для малого бизнеса власти США направят $367 млрд, еще $130 млрд пойдет на нужды больниц.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии коронавирусом заразились 2,4 млн человек. В то же время директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд сообщил, что в стране может быть около 25 млн заболевших, что в десять раз больше официальных показателей.
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