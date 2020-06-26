Путину не доверяет почти треть россиян

Свое доверие президенту РФ Владимиру Путину выразили 59% россиян, свидетельствует опрос фонда «Общественное мнение».

Также, по данным опроса, скорее не доверяют главе РФ — 31%, еще 10% затруднились ответить. При этом 62% респондентов полагают, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, обратного мнения придерживается 26%, еще 13% затруднились с ответом.

Опрос «ФОМнибус» проводился 19–21 июня среди 4 тысяч респондентов от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.