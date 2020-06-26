Шарий заявляет, что его вызывают на допрос по делу об отмывании доходов

Государственная фискальная служба вызывает политика, видеоблогера Анатолия Шария на допрос на 3 июля по делу об отмывании доходов.
Об этом говорится в повестке ведомства.
Отмечается, что Шарий вызывается на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.
Допрос назначен на 10:00.
«Ну что, беспредельщик с Банковой пошел в разнос. И вот уже Шария вызывают на допрос по расследованию отмывания преступных доходов. На основании кривого доноса в интернет. Я думаю, после будет розыск», — отреагировал на повестку Шарий в социальной сети Facebook.
Напомним, что 22 июня в Черкассах и Житомире напали на представителей ПП «Партия Шария».
Шарий заявляет, что националисты объявили «сафари» на его сторонников из-за драки в метро.
18 июня после после акции протеста под Офисом Президента в киевском метро произошла драка между противниками и сторонниками «Партии Шария».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016