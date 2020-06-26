Шарий заявляет, что его вызывают на допрос по делу об отмывании доходов

Государственная фискальная служба вызывает политика, видеоблогера Анатолия Шария на допрос на 3 июля по делу об отмывании доходов.

Об этом говорится в повестке ведомства.

Отмечается, что Шарий вызывается на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.

Допрос назначен на 10:00.

«Ну что, беспредельщик с Банковой пошел в разнос. И вот уже Шария вызывают на допрос по расследованию отмывания преступных доходов. На основании кривого доноса в интернет. Я думаю, после будет розыск», — отреагировал на повестку Шарий в социальной сети Facebook.

Напомним, что 22 июня в Черкассах и Житомире напали на представителей ПП «Партия Шария».

Шарий заявляет, что националисты объявили «сафари» на его сторонников из-за драки в метро.

18 июня после после акции протеста под Офисом Президента в киевском метро произошла драка между противниками и сторонниками «Партии Шария».