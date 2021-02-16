В ОПЗЖ подозрение Шарию назвали продолжением расправы над свободой слова в Украине

Служба безопасности Украины объявила подозрение украинскому политику Анатолию Шарию. Лидер партии, пользующейся заслуженной поддержкой и доверием украинцев, партии, представленной во многих местных советах, он стал жертвой политической травли, организованной украинской властью.
Об этом идет речь в заявлении партии Оппозиционная платформа - За жизнь, размещенном на сайте политсилы.
Причина таких действий, реализуемых, без сомнения, по заказу Президента Украины Владимира Зеленского, очевидна – месть за принципиальную и последовательную позицию Анатолия Шария, расправа с политическим конкурентом, уничтожение еще одного многомиллионного канала донесения информации, с помощью которого жители Украины и весь мир узнавали правду о преступлениях власти: чудовищном повышении тарифов, поддержке властью радикалов, попрании прав граждан в медицинской, языковой, социальной сферах.
Не вызывает сомнения тот факт, что это подозрение – очередной шаг в построении несамостоятельного, находящегося под внешним управлением полицейского государства, единственной целью которого является сохранение нынешнего положения дел, сохранение при власти Зеленского и его окружения, консервация внешнего управления, продолжение распродажи украинских активов и кабала для простых украинцев. Кабала настолько страшная и беспросветная, что власть больше не может мириться даже с минимальными проявлениями свободы слова в Украине.
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