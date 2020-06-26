Прокуратура Нидерландов считает неправдоподобной версию о сбившем МН17 самолете

Прокуратура Нидерландов не считает целесообразным требование защиты Олега Пулатова, обвиняемого по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на Донбассе в 2014 году, расследовать версию о том, что лайнер был сбит военными самолетом, заявил прокурор Вард Фердинандуссе на слушаниях по делу о крушении Boeing в пятницу.

"Защита просила дополнительного расследования сценария, согласно которому MH17 был сбит военными самолетом. Такой запрос может быть удовлетворен только в том случае, если такой альтернативный сценарий правдоподобен. Файл с указаниями на то, что рейс MH17 мог быть сбит военным самолетом, уже есть в досье. Пулатов не добавил ничего нового", - сказал прокурор, которого цитируют СМИ.

По его мнению, те свидетельства, которые были обнаружены, несовместимы с доказательствами в материалах дела, касающиеся типов повреждения, которые остались на обломках самолета, кабины пилота, телах погибших, а также с данными с радаров и перехватами телефонных разговоров.

"Все эти показания говорят о том, что самолет был сбит ЗРК "Бук". Пулатов должен предоставить данные, опровергающие эти свидетельства... Расследование, которое было запрошено, скорее, требуется, чтобы выяснить, может ли Пулатов использовать это в дальнейшем для своей защиты. Это не является целью данного судебного расследования. Таким образом, этот запрос основан чисто на спекуляциях", - заявил Фердинандуссе.

На слушаниях в начале недели голландский адвокат Пулатова Сабине тен Дуссхате заявила, что украинские военные могли сбить Boeing по ошибке, как это было с российским самолетом Ту-154 в 2001 году.

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.