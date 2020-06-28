Ученые предупредили о многолетних последствиях коронавируса для организма

Первоначальные предположения о том, что COVID-19 оказывает негативное влияние только на органы дыхания, оказались неверными. Как сообщает агентство Reuters, ученые в различных исследовательских центрах в США пришли к выводу, что болезнь наносит удар по всему организму человека, а ее негативные последствия могут сказываться еще много лет.

Так, кардиолог Эрик Тополь из института в калифорнийской Ла Джолла указывает, что коронавирус бьет и по сердцу, и по печени, и по почкам. «Это сначала мы думали, что это респираторное заболевание. И мы даже подумать не могли, что воспаление легких — только первая стадия», — заявил он. По его словам, негативными последствиями болезни могут быть ухудшившаяся свертываемость крови, сильные головные боли, головокружение.

Кардиолог Садия Хан из Чикаго также указывает, что негативные последствия коронавируса стали сюрпризом для ученых. По его словам, если сначала врачей больше интересовало то, как переносят болезнь люди с хроническими заболеваниями, то сейчас не менее важно понять, как проходит процесс восстановления у тех, кто перенес коронавирус, не оказавшись в больнице. «Многие жалуются на усталость, одышку. И очень сложно сказать, сколько все это у них продлится», — признал заместитель главы американского центра по контролю заболеваемости Джей Батлер. Хотя в среднем коронавирус держится в человеческом организме 2-3 недели, в 10% случаях симптомы остаются даже при уже отрицательном тесте. Речь идет в том числе потере обоняния и вкуса.

Ранее ученые из Калифорнии, об исследовании которых сообщала Financial Times, пришли к выводу, что коронавирус протягивает щупальца от зараженных клеток, из-за чего болезнь и распространяется по организму.

Это открытие позволило ученым предположить, что для борьбы с болезнью можно использовать препараты, которые обычно применялись для лечения рака.