Байден за месяц собрал $141 млн на ведение предвыборной кампании

Бывший вице-президент США Джозеф Байден, который заручился достаточной поддержкой делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре, собрал в июне около $141 млн пожертвований на ведение кампании. Об этом сообщила в среду в Twitter одна из руководителей предвыборного штаба политика Джен О’Мэлли Диллон.
«Мы еще ведем подсчеты, но вот что известно: мы собрали $141 млн в июне», — отметила она. Как подчеркнула Диллон, число жертвователей увеличилось на 68% по сравнению с предыдущим месяцем. В мае штабу Байдена удалось аккумулировать $80,8 млн на ведение агитационной деятельности. Представители Байдена не уточняют, какой суммой на эти цели на данный момент он располагает.
Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа сообщил в среду, что в июне собрал $131 млн в качестве пожертвований на ведение предвыборной кампании. В мае — $74 млн. В штабе Трампа отметили, что в настоящее время он располагает $295 млн на ведение агитационной деятельности перед выборами.
Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост в стране, перенесен из-за пандемии коронавируса на 17-20 августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин).
Действующий американский лидер Дональд Трамп также получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах. Съезд республиканцев запланирован в 24-27 августа. Его основные мероприятия, как ожидается, пройдут в городах Джексонвилл (штат Флорида) и Шарлотт (штат Северная Каролина).
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