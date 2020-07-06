В Кремле ничего не известно о якобы возможности вхождения ЛДНР в состав РФ

Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову ничего не известно о якобы возможности вхождения так называемых ДНР и ЛНР в состав РФ.

«Что касается каких-то шагов де-факто в сторону России, то мне об этом ничего не известно, какой-либо информацией на этот счет я не располагаю», — сказал он журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующие публикации в ряде СМИ.

Песков напомнил, что очень многие граждане этих самопровозглашенных республик юго-востока Украины получили российское гражданство. «Решение о предоставлении им гражданства РФ было принято из сугубо гуманитарных соображений, после того, как эти граждане были отторгнуты своей собственной страной и оказались под угрозой уничтожения», — заявил он.

По словам представителя Кремля, ситуация на юго-востоке Украины по-прежнему существенно не приближается к урегулированию. «Россия оказывала и продолжает оказывать гуманитарную помощь населению двух самопровозглашенных республик, и будет продолжать это делать, потому что, к сожалению, мы по-прежнему существенно не приближаемся к моменту урегулирования ситуации на юго-востоке Украины», — сказал он, особо подчеркнув, что речь по-прежнему идет именно «о ситуации на юго-востоке Украины».

Напомним, 24 апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям так называемых ДНР и ЛНР получать российское гражданство в упрощенном порядке. По последним данным, российское гражданство получили около 230 тысяч жителей ДНР и ЛНР.