В Кремле ничего не известно о якобы возможности вхождения ЛДНР в состав РФ

Пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову ничего не известно о якобы возможности вхождения так называемых ДНР и ЛНР в состав РФ.
«Что касается каких-то шагов де-факто в сторону России, то мне об этом ничего не известно, какой-либо информацией на этот счет я не располагаю», — сказал он журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующие публикации в ряде СМИ.
Песков напомнил, что очень многие граждане этих самопровозглашенных республик юго-востока Украины получили российское гражданство. «Решение о предоставлении им гражданства РФ было принято из сугубо гуманитарных соображений, после того, как эти граждане были отторгнуты своей собственной страной и оказались под угрозой уничтожения», — заявил он.
По словам представителя Кремля, ситуация на юго-востоке Украины по-прежнему существенно не приближается к урегулированию. «Россия оказывала и продолжает оказывать гуманитарную помощь населению двух самопровозглашенных республик, и будет продолжать это делать, потому что, к сожалению, мы по-прежнему существенно не приближаемся к моменту урегулирования ситуации на юго-востоке Украины», — сказал он, особо подчеркнув, что речь по-прежнему идет именно «о ситуации на юго-востоке Украины».
Напомним, 24 апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям так называемых ДНР и ЛНР получать российское гражданство в упрощенном порядке. По последним данным, российское гражданство получили около 230 тысяч жителей ДНР и ЛНР.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016