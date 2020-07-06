Войти
Трамп заявил, что США всегда будут противостоять социализму
позиция
Трамп заявил, что США всегда будут противостоять социализму
Кабмин запланировал три этапа повышения минимальной зарплаты
официально
Кабмин запланировал три этапа повышения минимальной зарплаты

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Великобритания ввела персональные санкции против нескольких россиян

187
Великобритания ввела персональные санкции против нескольких россиян

Великобритания объявила в понедельник о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к нарушению прав человека. Об этом говорится в официальном документе, распространенном на сайте правительственной информации.

Среди указанных лиц - председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь, экс-замглавы МВД РФ Алексей Аничин, судьи, следователи, сотрудники МВД РФ. Упомянутым в списке лицам запрещен въезд в Великобританию, их активы в стране, если таковые есть, будут заморожены, им запрещено заниматься бизнесом как в стране, так и при посредничестве подданных королевства.

Санкции вступили в силу после публикации документа. Они вводятся в рамках вступления в силу "поправки Магнитского" к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег, которая была принята Палатой общин еще в мае 2018 года и должна была вступить в силу после выхода Великобритании из состава ЕС. "Включение в список названных физических лиц и организаций - лишь первая волна мер, вводимых в рамках нового санкционного режима. О новых санкциях будет объявлено в ближайшие месяцы", - говорится в заявлении МИД королевства.

Выступая в Палате общин британского парламента, глава Форин оффиса Доминик Рааб не исключил, что в будущем санкции будут распространены на иностранных граждан, которые, по мнению Лондона, вовлечены в коррупцию. "Мы продолжим пытаться расширять этот санкционный режим, и мы уже рассматриваем возможность того, чтобы коррупция могла быть добавлена в арсенал имеющихся у нас средств", - сказал глава МИД.

Помимо этого, в представленный в понедельник санкционный список попали 20 граждан Саудовской Аравии, которых Лондон считает виновными в убийстве в 2018 году журналиста Джамаля Хашкаджи в консульстве в Стамбуле, двое военачальников Мьянмы, которые, по мнению британской стороны, причастны к "систематическим преступлениям" против представителей народности рохинджа в Мьянме и два северокорейских ведомства - Министерство народной безопасности и Министерство государственной безопасности КНДР. Последние Лондон обвиняет в пытках, использовании рабского труда и убийствах. В общей сложности в документе перечислены 49 человек и организаций.

Читайте также: Депутаты из «Слуги народа» инициируют отставку министра инфраструктуры Криклия

Как ранее указывал Рааб, поправка соответствует принятому в США одноименному закону. "Акт Магнитского" был принят Конгрессом США и подписан президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года. Документ предусматривает применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц. В их числе сотрудники силовых ведомств, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти Магнитского. Международный финансист, основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер считается главным инициатором принятия этого закона. Впоследствии "законы Магнитского" были приняты также в Канаде, Латвии, Литве и Эстонии, а соответствующие законопроекты рассматриваются еще в нескольких странах.

Россия, Великобритания, санкции
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 6 июля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Если бы Антонов достался китайцам?

Если бы сейчас Антонов достался китайцам? Они бы его тоже угробили, махнув рукой, что продукция устаревшая и неконкурентная? А может на его базе создали гиганта, что бросил бы вызов Боингу и Эрбасу? Можете не угадывать. Скажу, что конкретно сделали бы китайцы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Можно ли управлять инфляцией

Если ФРС, ЕЦБ, НБУ, et cetera поднимают ставки, чтобы предотвратить повышение инфляции или снижают ставки, чтобы подстегнуть экономический рост, это еще не значит, что есть полное понимание как работает инфляция, от чего зависит рост экономики и что приводит к росту или спаду инфляции и экономики.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об инфляционном разогреве экономики

В мейнстримном экономическом дискурсе преобладает точка зрения о полезности стимулирования экономического роста инфляционными методами. Одни предлагают не стесняться печатать деньги, другие считают, что нужно и дальше снижать ставку НБУ, чтобы дешевели кредиты и росло кредитование. Первые недооценивают (или вовсе игнорируют) инфляционные последствия. Вторые не берут во внимание, что связь между ставкой НБУ, уровнем процентных ставок прямому заемщику, объемом кредитования с ростом экономики много сложнее, чем принято считать, а влияние процентных ставок на рост экономики многоранно и нелинейно.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016