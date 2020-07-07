Доход более 70% россиян не превышает 350 долларов в месяц

Среднемесячный доход более 70% россиян не превышает 25 тыс. рублей (350 долларов), при этом у 45% граждан РФ доход составляет 15 тыс. рублей (200 долларов), говорится в совместном исследовании страховой компании «Росгосстрах жизнь» и российского научно-технического центра «Перспектива», проведенном в июне.
При этом по сравнению с аналогичным исследованием, проведенным до начала пандемии коронавируса в феврале, доля граждан РФ с доходом до 5 тыс. рублей в месяц выросла с 6,9% в феврале до 8,1% в июне, с доходом 5-15 тыс. рублей — с 31,2% до 36,5%, а доля граждан с заработком в пределах 15-25 тыс. рублей увеличилась с 25,6% до 28,2%.
Согласно исследованию, о «значительном» снижении доходов за время пандемии заявил каждый пятый россиянин, а каждый десятый полностью потерял заработок.
«В ходе июньского исследования половина респондентов (50,3%) сообщили, что уровень их дохода и дохода членов их семьи с момента начала пандемии и введения режима самоизоляции не изменился. В то же время у 19,7% респондентов среднемесячный доход с марта „значительно“ сократился. Еще 16,5% опрошенных рассказали о „значительном“ снижении уровня дохода одного или нескольких членов их семьи. Каждый десятый потерял заработок полностью», — отмечается в исследовании.
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