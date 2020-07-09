Средний уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Украине – 5,2%

Уровень коллективного иммунитета к вирусу COVID-19 в Украине в среднем составляет 5,2%.

Такие данные приводит пресс-служба лаборатории «Синэво» со ссылкой на результаты первых полутора месяца иммунологического тестирования населения.

По результатам исследования на антитела G, свидетельствующие о наличии иммунитета к COVID-19, которое во всех лаборатория «Синэво» прошло более 10 тыс. чел. по всей территории Украины, самый высокий уровень коллективного иммунитета зафиксирован в западном регионе — около 11%. В частности, в Луцке антитела G выявлены у 13% клиентов, Ивано-Франковске — 14%, Черновцах — 14%, Ровно — 13%.

Самый низкий уровень коллективного иммунитета к COVID-19 исследователи «Синэво» зафиксировали в южном регионе страны — в среднем 2%. В частности, в Одессе — 2%, Николаеве — 2%, Херсоне — 1%.

В других регионах (север, центр, восток) уровень коллективного иммунитета составляет 3–5%.

При этом самый высокий процент антител G выявлен у детей до семи лет — 9%, у лиц в возрасте от 8 до 20 лет — 3,5%, от 20 до 40 лет — 4%, от 41 до 60 лет — 6%, у лиц в возрасте 60 лет и старше — 7%.

Наибольший спрос на выполнение исследований на иммунитет к COVID-19 наблюдался среди жителей Киева. При этом по результатам тестирования в столице положительный результат анализа на антитела G был выявлен лишь у 3% клиентов, в Киевской области — около 7%.

По словам директора по развитию «Синэво» Николая Бутенко, результаты первых полтора месяца тестирования в Украине показали: статистика в стране соизмерима с ситуацией в мире.

«В среднем уровень коллективного иммунитета в Украине составляет 5%. Например, такой же показатель коллективного иммунитета в Испании. Это дает основания говорить, что сегодня коллективного иммунитета в Украине фактически нет », - сказал он.

При этом Бутенко отметил, что уровень коллективного иммунитета по стране существенно отличается в зависимости от региона. В частности, в отдельных городах Западной Украины — Ковель или Мукачево — процент иммунных лиц достигает даже 20–30%, что позволяет предполагать, что жители этого региона, вероятно, более защищены перед второй волной эпидемии.

«В то же время в южной части Украины средний уровень коллективного иммунитета составляет лишь 2%. Это свидетельствует о том, что население региона с вирусом практически не сталкивалось, и в случае второй волны этот регион будет находиться в зоне повышенного риска», — подчеркнул Бутенко.

Кроме тестирования на антитела G, «Синэво» проводит тестирование на антитела А, которые показывают активную фазу болезни. В частности, с начала тестирования лаборатория выполнила более 7,5 тыс. таких тестов. Из них положительный результат был выявлен у 8,6% клиентов. Это средний показатель среди всех областей, где лаборатория проводила тестирование на антитела А.

Аналогично ситуации с антителами G. В западном регионе страны антитела класса А зафиксированы у почти 13% населения. В частности, в Луцке они выявлены у 15% клиентов, в Ивано-Франковске −16%, Черновцах — 16%, Хмельницком — 11%, Ртвном — 5%, Тернополе — 5%.

Самый низкий уровень антител класса А (5%) выявлен в южном регионе. В частности, в Одессе — 5%, Николаеве — 1%, Херсоне — 10%. В других регионах (север, центр, восток) уровень антител класса А составляет около 7–8%.

В Киеве антитела А были выявлены у 8% клиентов, которые сдали анализ в «Синэво», в Киевской области — около 7,5%.