Укрзализныця запустит еще 34 электрички и три поезда

На этой неделе АО «Укрзализныця» запустит 34 пригородных и 3 региональных поезда.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Facebook.
«Уже на этой неделе Укрзализныця запускает 34 пригородных и 3 региональных поезда. 30 маршрутов в сфере обслуживания Юго-западной железной дороги, и 4 — Приднепровской», — написал Криклий.
Он добавил, что с полным перечнем маршрутов можно ознакомиться на сайте Укрзализныци. Министр отметил, что за карантин в поездах будет действовать ограничение: количество пассажиров в вагонах не может превышать количества сидячих мест. Пассажиры и железнодорожники должны использовать средства индивидуальной защиты.
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