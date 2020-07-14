Кличко хочет, чтобы Рада присоединила Коцюбинское к Киеву

Мэр Киева Виталий Кличко хочет, чтобы Верховная Рада приняла решение о присоединении поселка Коцюбинское к столице.
«Мы считаем Коцюбинское частью Киева. Теперь решение о присоединении Коцюбинского к Киеву — исключительно за парламентом. И депутаты должны исходить исключительно из интересов жителей Коцюбинского, а не руководствоваться другими соображениями и мотивами», — отметил мэр.
По словам Кличко, Коцюбинское является своеобразным анклавом на территории столицы и не имеет путей автомобильного сообщения с каким-либо другим населенным пунктом, но сейчас «искусственно подчинено в сферах образования и медицины Ирпенскому городскому совету».
При этом, добавил мэр Киева, жители Коцюбинского пользуются социальной и коммунальной инфраструктурой столицы, потому что «фактически проживают в Киеве».
Кличко убежден, что коцюбинчане должны иметь такие же права, как и киевляне, а не ехать в Ирпень за получением справок и сервисов.
Мэр также добавил, что сами жители поселка давно выступают за присоединение Коцюбинского к Киеву, и Киевсовет поддержал такое стремление.
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