Россия упростила получение гражданства для проживающих в ней украинцев

Россия упростила получение гражданства для украинцев, постоянно проживающих на ее территории.
Соответствующий закон был подписан Президентом Владимиром Путиным 24 апреля и вступил в силу в пятницу, передают Українськi Новини.
Согласно документу, постоянно проживающие на территории РФ граждане Украины, Беларуси, Молдовы и Казахстана вправе обратиться с заявлениями о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.
В частности, им не надо будет соблюдать условие о проживании в России непрерывно в течение 5 лет со дня получения вида на жительство, а также условие о наличии законного источника средств к существованию.
Аналогичное упрощение введено для постоянно проживающих на территории РФ иностранцев, признанных носителями русского языка.
Согласно российскому законодательству, граждане Украины и Беларуси, свободно владеющие русским, могут быть признаны специальной комиссией носителями языка исключительно по их заявлению, без необходимости прохождения собеседования, если они или их родственники постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории России или территориях, относившихся к Российской империи или СССР в пределах нынешней государственной границы РФ.
Закон также упрощает процедуру приема в российское гражданство для ряда других категорий иностранцев и лиц без гражданства, например, для тех, кто проживает на территории входивших в СССР государств, но не получил их гражданства.
Кроме того, для упрощенного приема в гражданство супругов граждан РФ сокращен срок пребывания в браке с 3 лет до 1 года.
Помимо этого, для обращения о приеме в гражданство России в общем, а не упрощенном порядке, всем иностранцам и лицам без гражданства теперь не надо будет отказываться от имеющегося у них гражданства.
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