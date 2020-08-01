В Токио зафиксирован рекордный прирост новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Токио подтвердили 472 новых случая заражения коронавирусом, что стало рекордным показателем по суточному приросту заболеваемости, сообщает японская телекомпания NHK.
Уже второй день подряд в Токио фиксируют более 400 новых случаев COVID-19, указывает NHK. Накануне, в пятницу, в городе заболевание подтвердили у 463 человек.
Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии в Токио превысило 13 тыс. Из-за роста заболеваемости власти попросили жителей города не выходить выхода на улицу без необходимости, а также не посещать рестораны и бары.
Всего в Японии за последние сутки прирост новых случаев составил 1123, передает Kyodo News. С начла эпидемии вирусом заразились более 37 тыс. человек, из них 1026 умерли.
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