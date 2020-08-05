Взрыв в порту Бейрута – что известно на данный момент

Мощный взрыв произошел во вторник в районе порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. По последним данным, в результате взрыва погибли более 100 человек, 4 тыс. пострадали. Городские больницы переполнены и пострадавших направляют в окрестности Бейрута.

Обрушились фасады зданий, расположенных поблизости от порта, по всему городу повреждены жилые дома и офисы.

В стране перебои с интернетом. Информации о том, связаны ли эти неполадки со взрывом, нет.

В результате ЧП погиб генсек ливанской Партии Катаиб Низар Наджарян. Пострадали семья и советники премьера Ливана Хасана Диаба.

При взрыве в Бейруте пострадали 48 сотрудников ООН. Также ранена временная поверенная в делах кипрского посольства.

Взрыв эквивалентен по мощности землетрясению магнитудой 4,5, сообщили иорданские сейсмологи. Его отголоски были слышны даже в столице Кипра Никосии - за 250 км от Бейрута.

Бейрут объявлен районом бедствия. В городе введен режим ЧП на две недели.

На данный момент известно о нескольких возможных причинах взрыва.

Глава МВД Ливана Мухаммед Фахми заявил, что взорвалась аммиачная селитра. По данным СМИ, во время сварочных работ произошел взрыв более 2700 тонн нитрата аммония.

Также звучат версии, что это был ракетный удар ВВС Израиля по складу радикального движения "Хезболлах".

По информации казахстанских дипломатов в Ливане, в порту взорвался корабль с пиротехникой, при этом произошло сразу несколько мощных взрывов.​​​​

Как заявил президент США Дональд Трамп, в Минобороны США считают, что в Бейруте взорвалась бомба.