Редакционный совет «112 Украина» заявил о давлении на телеканал со стороны власти

Из-за сегодняшней попытки Службы безопасности Украины и Офиса генерального прокурора Украины добиться судебного решения, которое позволит арестовать имущество и корпоративные права телеканала «112 Украина», Международной редакционный совет телеканала, в состав которого, в частности, входят депутаты разных созывов Европарламента Нейтан Гилл (Великобритания), Арне Герике (Германия) и Дэвид Коберн (Великобритания), обратился к дипломатическим учреждениям и международным организациям в сфере защиты прав журналистов с заявлением.

Его текст выложен на сайте телеканала.

«Международный редакционный совет телеканала «112 Украина» расценивает сегодняшнюю попытку украинской власти добиться от Шевченковского районного суда г. Киева решения, которое бы позволило арестовать корпоративные права телеканала «112 Украина» и передать их в управление АРМА, как попытку рейдерского захвата телеканала со стороны Службы безопасности Украины и Офиса генерального прокурора Украины по указанию президента Украины Владимира Зеленского.

Международный редакционный совет отмечает, что для осуществления рейдерского захвата телеканала Главное следственное управление СБУ по согласованию с Офисом генерального прокурора Украины обратилось в Шевченковский районный суд г. Киева с ходатайством об аресте корпоративных прав группы компаний телеканала «112 Украина» и их передаче в управление АРМА (Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений). В случае удовлетворения такого ходатайства, АРМА как государственный орган смог бы назначить управляющего для частного телеканала «112 Украина» либо продать его третьему лицу на торгах. Таким образом, телеканал мог быть принудительно и безвозвратно отобран у нынешнего законного владельца по политическим мотивам. Согласно украинскому законодательству, такие действия носят незаконный характер и могут трактоваться как уголовные преступления: злоупотребление властью и служебным положением, превышение полномочий сотрудниками правоохранительного органа и тому подобное.

Международный редакционный совет рассматривает дело против телеканала «112 Украина» как надуманную и политически мотивированную попытку украинской власти продолжить давление на оппозиционный телевизионный канал. Учитывая это, Международный редакционный совет приветствует решение суда, который отказал СБУ и Офису генерального прокурора, но констатирует дальнейшее наступление на права журналистов и ограничение свободы слова в Украине.

Международный редакционный совет обращает внимание международных организаций в сфере защиты прав журналистов на то, что ранее из-за своей независимой позиции телеканал «112 Украина» уже подвергался давлению посредством неконституционных решений Верховной Рады Украины, запугиваний журналистов со стороны праворадикальных организаций и агрессивной политики Нацсовета. Кроме того, в прошлом году здание, в котором расположен телеканал, было обстреляно из гранатомета, что было квалифицировано как террористический акт, но виновных не нашли до сих пор. К сожалению, украинская власть не только продолжает игнорировать обращения Международного редакционного совета и трудового коллектива телеканала, но более того — попыталась осуществить попытку рейдерского захвата телеканала.

Международный редакционный совет намерен продолжить работу по включению вопроса подавления свободы слова в Украине, произвола со стороны украинской власти, безнаказанности радикальных организаций и недостаточной безопасности украинских журналистов в повестку дня главных европейских и международных организаций, занимающихся защитой прав человека и демократических свобод. Также Международный редакционный совет призывает дипломатические учреждения в Украине выразить свою позицию относительно действий украинской власти в сфере телевидения.

Международный редакционный совет выражает поддержку коллективу «112 Украина» и отмечает, что приложит максимум усилий для привлечения внимания мира к срочной защите самого популярного информационного телеканала Украины, нынешние нападки на который свидетельствуют о серьезной угрозе независимости СМИ в Украине", — отмечается в заявлении.