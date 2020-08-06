Лукашенко считает, что РФ не вернет Крым Украине при его жизни

Оккупированные РФ Крым и Донбасс не вернутся под контроль украинского правительства в ближайшее время, считает президент Беларуси Александр Лукашенко.

В обнародованном в четверг на YouTube-канале «В гостях у Гордона» интервью, отвечая на вопрос, вернет ли РФ Крым и Донбасс Украине «при нашей жизни», глава Белорусского государства сказал: «Конечно, нет».

«С Донбассом проще. Донбасс — пятое колесо в телеге, России абсолютно не нужно. Мне просто жаль тех людей, которые сегодня страдают на Донбассе. Не очень-то он, наверное, нужен и Украине, исходя из того, как разворачиваются события», — добавил Лукашенко.

Он также заверил, что российские войска никогда не зайдут на территорию Украины со стороны Беларуси.

Отвечая на вопрос, может ли он подтвердить, что с территории Беларуси россияне не зайдут в Украину, он сказал: «Никогда! Тем более с оружием».

Президент Беларуси также заявил, что россияне никогда не будут привлекаться к охране белорусской границы, подчеркнув, что сам служил в погранвойсках, его двоюродные братья и дети служили в пограничном спецназе, и у него к этому вопросу особое отношение. «У меня внутри граница — это моя граница, и границу мою буду защищать только я». «Ни россияне, какие бы они ни были, ни американцы, ни французы. Только мы», — подчеркнул Лукашенко.