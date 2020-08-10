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Зеленский призвал Лукашенко и протестующих к диалогу
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Зеленский призвал Лукашенко и протестующих к диалогу

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Зеленский призвал Лукашенко и протестующих к диалогу

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Зеленский призвал Лукашенко и протестующих к диалогу

Президент Украины Владимир Зеленский призывает белорусов к толерантности, терпимости, отказу от уличного насилия и широкому диалогу для выхода из кризисной ситуации, сложившейся после объявления предварительных результатов выборов президента Беларуси.

«Наши соседи белорусы переживают сейчас непростые времена. Они пытаются определить вектор своего дальнейшего развития. И это очень непросто. Уже очевидно, что далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами выборов. А, как известно, любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия. Исключительно из доверия. Сомнения же в таких масштабах — это прямая дорога к насилию, к конфликту, к общественному протесту, который нарастает. Что мы сейчас, к сожалению, и наблюдаем», — написал Зеленский на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Президент Украины призвал соседей к максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия.

«Призываем к максимально открытому, пусть и сложному, диалогу. Потому что только широкий диалог позволит обеспечить гражданам Республики Беларусь выход из трудной кризисной ситуации и честно обсудить дальнейшие шаги и форматы общественного взаимодействия», — написал он.

Зеленский подчеркнул, что только взаимопонимание между всеми сторонами способно сохранить независимость страны и обеспечить ее дальнейшее движение к свободе и демократии.

«В противном случае эскалация насилия будет нарастать, а это чревато очень горькими последствиями. На мой взгляд, сейчас в таком диалоге должны быть заинтересованы обе стороны — и правительство, и общество, которое протестует ...», - выразил убеждение глава государства.

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Он также подчеркнул, что Беларусь в своих действиях должна максимально придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов. И постараться обеспечить собственному народу его права и свободы в полном объеме. Только так, по его убеждению, можно сохранить надежду на выход из кризиса.

«Украина и я лично крайне заинтересованы в том, чтобы Беларусь была по-настоящему независимой и демократической страной с сильной экономикой и стабильными общественными отношениями. Беларусь — наш ближайший сосед, и поэтому нам совсем не безразлично, что там происходит и что будет с нашими друзьями далее», — добавил Зеленский.

Александр Лукашенко, Владимир Зеленский
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