Рада не будет собираться на заседание в День Независимости

Верховная Рада не будет проводить заседание в День Независимости, 24 августа, а повестка дня на внеочередную сессию 25 августа еще формируется.

Об этом журналистам сказал председатель партии «Слуга народа» и первый заместитель председателя ее парламентской фракции Александр Корниенко, сообщает Укринформ.

«24 августа нет никаких заседаний. Есть просто торжественная церемония, празднование Дня Независимости. Она будет проходить где-то в центре города. Мы скоро все узнаем, я не буду открывать пока карты — где это будет, в каком формате. Все киевляне, гости столицы смогут принять участие в соответствии с карантинными ограничениями, в соответствии с правилами самоизоляции и так далее», — сказал Корниенко.

Политик добавил, что на празднование приглашены народные депутаты, а также все должностные лица в государстве.

«Была идея делать именно заседание Верховной Рады еще 24-го. Но, скажем так, определенное есть наслоение тогда мероприятий, и оно не будет таким качественным. Поэтому мы остановились на том, чтобы обсудить (проведение внеочередной сессии ВР — ред.) на 25 -е», — добавил Корниенко.

Он отметил, что перечень законопроектов для рассмотрения на внеочередной сессии 25 августа пока обсуждается.

«Наша позиция — что это должны быть максимально объединяющие законопроекты, которые могут дать положительные сигналы обществу о том, что Верховная Рада может работать вместе и что различные фракции объединяются вокруг каких-то очень полезных вещей», — отметил Корниенко.

По его словам, ожидается, что такую сессию инициирует президент.

Как сообщалось, 11 августа председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в телеэфире сказал, что Верховная Рада может собраться на внеочередную сессии 25 августа для принятия ряда законопроектов, в частности относительно увеличения минимальной заработной платы до 5 тыс. грн.