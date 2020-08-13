В Беларуси в ходе массовых акций пострадали 103 правоохранителя

Более ста сотрудников правоохранительных органов Беларуси пострадали в ходе несанкционированных акций, произошедших в период с 9 по 13 августа. Об этом сообщили в четверг в МВД страны.
«Всего в результате противоправных действий граждан 9-13 августа пострадали 103 правоохранителя, из которых 28 госпитализированы», — проинформировали в МВД.
Как отмечается, беспорядки в стране утратили массовость, но уровень агрессии к сотрудникам правоохранительных органов остается высоким.
В МВД также сообщили, что за последние сутки правоохранительные органы задержали около 700 человек за участие в несанкционированных акциях.
В МВД также сообщили, что в Минске и в Барановичах 12 августа вновь были совершены умышленные наезды автомобилями на сотрудников ГАИ. Для остановки нарушителей правоохранители использовали оружие. Кроме того, в Минске сотрудники ОМОНа задержали двух молодых людей 18 и 19 лет, которые наполняли бутылки зажигательной смесью.
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