Зеленский считает, что протесты в Беларуси не повлияют на работу контактной группы

Протестные акции в Беларуси не повлияют на работу контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом заявил в четверг президент Украины Владимир Зеленский в Борисполе Киевской области.

«Что касается заседания Контактной группы в Минске и минского процесса в целом, я уверен, что процесс не остановится, встреча планируется самая ближайшая на 18 августа», — сказал президент.

Несколько последних месяцев встречи участников контактной группы, которые ранее проходили в Минске, в связи с пандемией коронавируса проходят в формате видеоконференции.

Зеленский отметил, что на этой встрече украинскую делегацию будет возглавлять новый полпред — экс-президент Леонид Кравчук. В ходе переговоров планируется обсудить вопросы «продления режима тишины» на линии соприкосновения, а также обмена пленными. «Мы в ОБСЕ передали новый список, ОБСЕ подтвердила наш список на обмен, там около 100 человек», — сказал Зеленский. Киев ожидает согласованный список от противоположной стороны, после чего ОБСЕ сможет «технически определиться» насчет того, когда такой обмен может произойти, добавил он.

Среди других тем заседания вопросы безопасности и разминирования, проинформировал президент.