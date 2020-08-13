В Беларуси заявили о координации протестов специально обученными лицами

Массовые беспорядки, продолжающиеся в Беларуси с 9 августа, не являются спонтанными, действиями их участников руководили «специально обученные лица». Об этом говорится в заявлении Следственного комитета Беларуси, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
В СК заявили, что к выводу о координации протестов профессионалами следователи пришли после анализа данных записей камер наблюдения. В подтверждение комитет опубликовал фрагмент одной из таких записей, снабдив комментариями вроде «после команды координаторов люди становятся в цепь» и «координатор помогает правильно сделать сцепку».
«Кроме того, в толпе были провокаторы, которые подстрекали участников к насилию в отношении сотрудников органов внутренних дел, провоцируя таким образом принятие силовых мер, а сами во время таких действий от мест столкновений граждан с сотрудниками ОМОН отходили», — говорится в сообщении СК.
Ведомство призвало всех, у кого есть фотографии или видео таких «координаторов» протестов, передать их сотрудникам СК.
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