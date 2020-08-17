В Беларуси освободили почти всех задержанных за участие в акциях оппозиции

Почти все задержанные в Беларуси по делам об административных правонарушениях за участие в несанкционированных массовых акциях уже освобождены. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба генеральной прокуратуры страны.
«Генеральная прокуратура в сотрудничестве с МВД провела работу по освобождению граждан, задержанных в порядке производства по делам об административных правонарушениях за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Практически все указанные лица в настоящее время освобождены», — говорится в сообщении.
Пресс-служба также обнародовала список тех, кто отбывает административный арест. По ее информации, этот список будет обновляться и дополняться.
В свою очередь в местном МВД заявили, что правонарушений во время митингов, которые прошли в воскресенье в Белоруссии, зафиксировано не было, задержанных также нет.
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