Меркель призвала власти и оппозицию Беларуси к диалогу

Канцлер Германии Ангела Меркель призывает власти, оппозицию и гражданское общество Беларуси к национальному диалогу. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
«Для правительства ФРГ, канцлера лично важнейшим в этой ситуации представляется следующее: власти должны отказаться от дальнейшего применения силы против мирных демонстрантов; политические заключенные должны быть немедленно и без предварительных условий выпущены; и третье, необходим национальный диалог между правительством, оппозицией и обществом, чтобы преодолеть этот кризис», — сказал он. По мнению Зайберта, важная роль отводится ОБСЕ, которая должна взять на себя проверку результатов голосования.
Он отметил, что Германия не исключает расширения санкций против ответственных за насилие в Беларуси.
Зайберт рассказал также, что правительство ФРГ связывалось с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.
«Да, такой контакт был», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Подробности представитель Кабмина не привел. Одновременно Зайберт отметил, что вопрос прибытия Тихановской в Германию сейчас «не стоит на повестке».
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