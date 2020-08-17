«Ощадбанк» отказал «Центрэнерго» в кредите на закупку топлива

Государственный Ощадбанк отказал ПАО «Центрэнерго» в предоставлении кредита на закупку топлива
Об этом пресс-служба Центрэнерго сообщила в комментарии для Энергореформы.
«Ощадбанк прислал нам официальное письмо с отказом, ожидаем ответ от Укргазбанка», — сообщается в заявлении.
«Банк аргументировал свой отказ тем, что ключевые факторы риска не соответствуют требованиям его внутренних нормативных документов», — отметили в пресс-службе.
Как сообщалось, «Центрэнерго» в начале июле заявило о планах привлечь 1,3 млрд грн кредитных средств у государственных Ощадбанка и Укргазбанка для закупки топлива.
По словам и.о. гендиректора компании Александра Корчинского, компания испытывает дефицит оборотных средств, что связано, в частности, с задолженностью ГП «Энергорынок» в размере 1,4 млрд грн перед ней за отпущенную электроэнергию.
Глава Минэнерго Ольга Буславец заявляла о намерении министерства способствовать «Центрэнерго» в переговорах с госбанками.
«Центрэнерго» эксплуатирует 23 блока (18 — пылеугольные и 5 — газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству в лице Фонда госимущества принадлежит 78,3% акций общества.
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