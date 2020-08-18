Польша предоставила Украине 4,7 тысячи разрешений для автоперевозок

Министерство инфраструктуры получило 4711 разрешений Республики Польша и 4600 транзитных разрешений Республики Словения для украинских перевозчиков.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Разрешения уже доступны для бронирования на Транспортном портале электронных услуг e-transport.gov.ua.
Также Министерство инфраструктуры направило дополнительный запрос в адрес Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан с просьбой осуществить обмен дополнительными разрешениями.
До конца текущей недели в Украине поступят дополнительные 6000 универсальных разрешений Нидерландов и 550 универсальных разрешений Испании.
Министерство инфраструктуры сообщает, что есть предварительная договоренность на проведение заседания Смешанной Комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок с Венгрией, а также рассматривается несколько конкретных дат проведения аналогичных заседаний с Республикой Польша и Турецкой Республикой.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016