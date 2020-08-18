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Польша предоставила Украине 4,7 тысячи разрешений для автоперевозок

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Министерство инфраструктуры получило 4711 разрешений Республики Польша и 4600 транзитных разрешений Республики Словения для украинских перевозчиков.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Разрешения уже доступны для бронирования на Транспортном портале электронных услуг e-transport.gov.ua.

Также Министерство инфраструктуры направило дополнительный запрос в адрес Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан с просьбой осуществить обмен дополнительными разрешениями.

До конца текущей недели в Украине поступят дополнительные 6000 универсальных разрешений Нидерландов и 550 универсальных разрешений Испании.

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Министерство инфраструктуры сообщает, что есть предварительная договоренность на проведение заседания Смешанной Комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок с Венгрией, а также рассматривается несколько конкретных дат проведения аналогичных заседаний с Республикой Польша и Турецкой Республикой.

Мининфраструктуры, Польша, перевозки
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