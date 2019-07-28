Увлечение смартфонами может привести к ожирению

Несмотря на то, что смартфоны — неотъемлемая часть нашей жизни, пользоваться ими стоит все же аккуратно. Ученые из Колумбии представили доказательства того, что люди, проводящие в своих телефонах не менее 5 часов в сутки, на 43% больше склонны к ожирению, чем те, кто тратит на смартфоны меньше времени. Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний среди них также был увеличен.
Исследователи проанализировали данные о 1060 добровольцах, средний возраст которых был 19,5 лет. 36% мужчин имели лишний вес, а 43% — страдали ожирением. Среди женщин доля тех, у кого был лишний вес, приближалась к 64%.
Любители пользоваться телефоном часами часто неправильно питались, а также мало занимались спортом: среди тех, что тратил на смартфон 5 часов и больше 26% имели лишний вес и 4,6% страдали ожирением.
Мирари Мантийя-Моррон поясняет, что длительное использование смартфона часто сопряжено с малоподвижным образом жизни, что в дальнейшем увеличивает вероятность преждевременной смерти, развития диабета, различных форма рака и других болезней.
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