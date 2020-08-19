Байден официально стал кандидатом в президенты США от Демократической партии

Демократическая партия США утвердила во вторник своим кандидатом в президенты на ноябрьских выборах Джозефа Байдена. Это решение принято на общенациональном съезде в Милуоки (штат Висконсин).
Голосование проходило в виртуальном формате из-за пандемии. Представители делегаций американских штатов и заморских территорий поочередно объявляли о том, за кого их делегаты отдают свои голоса - за Байдена или сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. Он был основным соперником Байдена во внутрипартийной борьбе, но в апреле вышел из гонки. Байден перешагнул минимально необходимый порог голосов (2 374), когда свое решение огласили представители делегации Северной Каролины. В общей сложности Байден получил более 3 550 голосов, Сандерс - свыше 1 150.
Байден поблагодарил за оказанное ему доверие.
Официально о том, кто стал кандидатом в президенты, будет объявлено в четверг, когда Байден примет предложение баллотироваться на пост главы государства.
От Республиканской партии на выборах в ноябре ему будет противостоять действующий президент США Дональд Трамп.
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