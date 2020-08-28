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Около 50 журналистов были задержаны вчера в Минске на акции протеста

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Около 50 журналистов были задержаны вчера в Минске на акции протеста

Около 50 журналистов были задержаны в четверг вечером на акциях протеста в Минске, большинство были позже отпущены без составления протоколов, сообщила Белорусская ассоциация журналистов.

«Всего было задержано (на площади Свободы и площади Независимости — Ред.) около 50 журналистов. Практически всех после проверки документов отпустили», — говорится в сообщении на сайте ассоциации.

В то же время, по данным БАЖ, на четырех человек были составлены протоколы за участие в несанкционированной акции, это Катерина Андреева, Максим Горчанок, Александр Васюкович, Андрей Ярошевич. «Эти журналисты отказались давать свои смартфоны на проверку сотрудникам милиции. Их оставили в изоляторе временного содержания до суда», — уточнили в БАЖ.

«Известно минимум об одной депортации. Это шведский журналист Пол Хансен. К Октябрьскому РУВД, где находились задержанные журналисты, приехала посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон. Пол Хансен должен покинуть Беларусь. Ему запрещен въезд в нашу страну на 5 лет», — информирует БАЖ.

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Журналистку БелаПАН Татьяну Коровенкову из РОВД забрала «скорая» — у нее поднялось давление.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,12%.

Беларусь, журналисты
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