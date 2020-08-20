Власти Беларуси не пустили в страну итальянских журналистов

Белорусские власти не пустили в страну несколько журналистов, среди которых были съемочные группы итальянского государственного телевидения. Репортаж об инциденте показал в четверг в своем эфире новостной канал Rai News 24.
По словам корреспондента, журналистов задержали в аэропорту Минска, где они провели не менее 12 часов. Власти не объяснили причины задержания в аэропорту, который иностранные журналисты покинуть не могли. Сотрудники местной полиции проверили паспорта и багаж прибывших. До момента посадки на первый возможный рейс (в Милан) женщины и мужчины были разделены по разным помещениям с кабинами для сна. Итальянцам оказывалась помощь со стороны посольства Италии в Беларуси.
Несмотря на то, что съемка была запрещена, итальянская журналистка смогла подготовить репортаж, указав, что все съемки сделаны скрытой камерой и на телефон. Тем не менее женщине удалось даже записать стендап.
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