В Кремле язвительно прокомментировали сворачивание в Украине образования на русском языке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что власти Украины «назло бабушке отмораживают уши», приняв решение с 1 сентября перевести школы на обучение на украинском языке. По его мнению, бессмысленно предпринимать какие-либо гуманитарные шаги в этом направлении, «так как Киев будет их блокировать».

«Мы можем только выразить сожаление, но какие-то гуманитарные шаги мы не можем предпринять, потому что любые шаги бы были заблокированы просто украинской стороной, которая в данном случае, наверное, назло бабушке решила отморозить уши», — цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, Верховная рада 17 июля не стала рассматривать предложенный депутатом фракции «Слуга народа» Максимом Бужанским законопроект об отсрочке до 2023 года перехода школ на украинский язык, и теперь он состоится уже с 1 сентября.