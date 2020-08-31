В Кремле язвительно прокомментировали сворачивание в Украине образования на русском языке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что власти Украины «назло бабушке отмораживают уши», приняв решение с 1 сентября перевести школы на обучение на украинском языке. По его мнению, бессмысленно предпринимать какие-либо гуманитарные шаги в этом направлении, «так как Киев будет их блокировать».
«Мы можем только выразить сожаление, но какие-то гуманитарные шаги мы не можем предпринять, потому что любые шаги бы были заблокированы просто украинской стороной, которая в данном случае, наверное, назло бабушке решила отморозить уши», — цитирует Пескова ТАСС.
Напомним, Верховная рада 17 июля не стала рассматривать предложенный депутатом фракции «Слуга народа» Максимом Бужанским законопроект об отсрочке до 2023 года перехода школ на украинский язык, и теперь он состоится уже с 1 сентября.
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