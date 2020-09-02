Кабмин намерен создать рабочую группу по объединению «Центрэнерго» с госшахтами

Кабинет министров намерен создать межведомственную рабочую группу по отработке вопроса определения модели объединения при участии государственных угледобывающих предприятий и ПАО «Центрэнерго».
Соответствующий проект постановления, разработанный Фондом государственного имущества, включен в повестку дня заседания правительства в среду.
Согласно проекту постановления, межведомственная рабочая группа должна определить модель объединения государственных угледобывающих предприятий и «Центрэнерго» в месячный срок.
В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что создание рабочей группы необходимо для оптимизации работы «Центрэнерго», являющегося основным потребителем угля государственных угледобывающих предприятий, обеспечения рынка сбыта угля отечественного происхождения и бесперебойной работы государственных шахт.
По мнению авторов проекта постановления, создание объединения будет, в частности, способствовать повышению инвестиционной привлекательности «Центрэнерго» в разрезе будущей приватизации, запланированной на 2021 год, а также позволит отказаться от дотаций в угольную отрасль.
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