У Ахметова придумали схему как избавиться от угольных шахт на фоне сверхприбыльного «зеленого» тарифа

Компания ДТЭК предлагает правительству создать на базе государственного ПАО «Центрэнерго» единый топливно-энергетический комплекс, куда должны войти до десяти самых эффективных государственных шахт. В том числе пять шахт «Добропольеуголь», которые ДТЭК во времена Януковича взял в аренду до 2059.

Соответствующее предложение главе Кабмина Денису Шныгалю в июле письмом направило ООО «ДТЭК «Добропольеуголь». Копию этого письма «Наши деньги» получили от источника в правительстве.

В ДТЭК утверждают, что государственные шахты сейчас очень неэффективны, себестоимость добычи угля у них на уровне 4000 гривен за тонну, что вдвое выше цены закупки ТЭС — 1887 грн./т. Из-за этого увеличивается дотации шахтерам из бюджета, которые в этом году они составят 3,7 млрд. грн. Поэтому, якобы, нужно ликвидировать неэффективные государственные шахты, а из эффективных предприятий сформировать единый топливно-энергетический комплекс (ТЭК) с эффективными государственными ТЭС. Так как в государственной собственности только «Центрэнерго», то предлагается ТЭК формировать на его базе с участием пяти шахт «Добропильуголь» и еще трех-пяти шахт. Это, по мнению ДТЭК, позволит повысить приватизационную цену «Центрэнерго» и обеспечить прибылью госшахты.

В письме «ДТЭК «Добропольеуголь» напомнил, что в 2010 арендовало пять шахт государственного угольного объединения «Добропольеуголь». Аренда была рассчитана на 49 лет — до 2059. ДТЭК утверждает, что за десятилетие пользования госсобственностью инвестировал в «Добропольеуголь» $400 млн. Речь идет о покупке и замене оборудования, строительство новой вентиляционной установки, внедрении новых систем управления и защиты. Все это, утверждают в ДТЭК, позволит Объединению в ближайшее десятилетие добывать по 4 млн т угля ежегодно (около 10% угольного добычи в Украине).

По словам «дтэковцев», себестоимость по сравнению со всеми с другими 33 государственными шахтами там сейчас ниже в 3-10 раз.

В письме менеджер ДТЭК не объясняет почему группа Рината Ахметова хочет отказаться от шахт «Добропольеуголь», если они являются выгодными.

В то же время в письме ДТЭК утверждает, что введение нового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года, а также открытие импорта электроэнергии и использование ПАО «Центрэнерго» газа привели к профицита украинского угля. Поэтому ДТЭК вывел в простой «Добропольеуголь» с 1 апреля по 13 июля. А инициативы Минэнерго по отгрузке ДТЭК угля на «Центрэнерго», по мнению компании, «не является системным решением».

Сейчас ДТЭК Рината Ахметова контролирует 90% добычи энергетического угля, 70% всех ТЭС и 25% «зеленой» генерации. Именно в развитие «зеленой» генерации были направлены инвестиции в последние годы, что позволило в прошлом году «ДТЭК ВИЭ» увеличить мощности до более 1 ГВт. Компания произвела энергии на 4,7 млрд. грн. и заняла 26% рынка «зеленой» энергетики. Сверхвысокие украинские «зеленые» тарифы позволяют окупить бизнес в течение 3-5 лет. Подписанный с правительством в июне меморандум об оплате долгов по «зеленому» тарифу и его снижение предусматривает, что меньше всего цена снизится для ветровой генерации, где наибольшую долю имеет ДТЭК Ахметова.

Напомним, шахты «ДТЭК «Добропольеуголь» добывают уголь газовой марки. С 1 апреля компания ДТЭК вывела в простой (остановила все производственные процессы, кроме поддержания жизнедеятельности) шахты предприятия, назвав причиной «системный кризис в энергетической отрасли Украины». Это совпало с ухудшением конъюнктуры на рынке электроэнергии и прекращением ее экспорта ДТЭК в Венгрию. В июне шахтеры организовали забастовку в Киеве.

Шахты ДТЭК вышли из простоя после того, как при посредничестве и.о. министра энергетики Ольги Буславець ДТЭК получил контракт на поставку угля на «Центрэнерго». Позже госкомпания заявила о невыполнении ДТЭК полностью условий контракта и включение в цену несуществующего фрахта украинского угля из Нидерландов.

СМИ сообщали, что в середине 2014 якобы из-за нерентабельности была остановлена работа одной из арендованных у государства шахт «Добропольеуголь» — «Билецкой», с запасами угля в 90 млн тонн. Сейчас ДТЭК согласовывает с Фондом госимущества ее полное закрытие. Она одна из пяти шахт, упомянутых ДТЭК для формирования ТЭК с «Центрэнерго».

И.о. министра энергетики Ольга Буславець и до назначения лоббировала решения в пользу ДТЭК Рината Ахметова. Руководителем министерства ее определил премьер-министр Денис Шмыгаль, выходец из «ДТЭК-Западэнэрго» Рината Ахметова, являющегося монопольным производителем электроэнергии в Бурштынском энергоострове.

Внештатным советником Шмыгаля по вопросам энергетики является Игорь Маслов, долгое время занимавший руководящие должности в компаниях Ахметова.