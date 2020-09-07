С начала года аэропорт «Борисполь» потерял две трети пассажиропотока

Международный аэропорт «Борисполь» за 8 месяцев 2020 года обслужил 3,5 млн пассажиров — это на 65% меньше аналогичного периода 2019 года (9,9 млн человек).
Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на данные администрации авиапредприятия.
Отмечается, что среди обслуженных пассажиров 2,3 млн — пассажиры регулярных рейсов (-69% к аналогичному периоду прошлого года), 1,1 млн — нерегулярных (-50%).
При этом, количество трансферных пассажиров уменьшилось на 82,6% — до 402 746 (годом ранее этот показатель составлял 2,3 млн). Доля трансфера в общем пассажиропотоке снизилась с 23% до 11,5%.
В то же время в августе пассажиропоток составил 656 тыс пассажиров (-60%).
Напомним, аэропорт Борисполь в июле 2020 года нарастил пассажиропоток почти в 7 раз по сравнению с июнем до 328,7 тыс человек.
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