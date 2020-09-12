50 человек погибли при обрушении шахты по добыче золота в Конго

По меньшей мере 50 человек погибли в пятницу при обрушении кустарной шахты на золотом руднике «Детройт» на востоке Демократической Республики Конго. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местную неправительственную организацию.

Отмечается, что обрушение произошло после проливных дождей.

Рудник, на котором произошла трагедия, принадлежит канадской компании Banro Corporation.