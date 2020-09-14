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Микитася оставили под стражей с возможностью 100 миллионов залога

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Микитася оставили под стражей с возможностью 100 миллионов залога

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии экс-депутата и бывшего президента «Укрбуда» Максима Микитася под стражей с альтернативой внесения залога в размере 100 миллионов гривен.

Об этом сообщила Апелляционная палата ВАКС в Facebook.

«Суд отказал в удовлетворении поданных апелляционных жалоб и оставил в силе решение следственного судьи от 3 сентября», — отмечается там.

Сообщается, что такое решение Апелляционная палата ВАКС вынесла 14 сентября по результатам рассмотрения апелляционных жалоб прокурора и защитника подозреваемого.

Напомним, Микитася подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 миллиона гривен.

4 октября 2019 года Высший антикоррупционный суд избрал Микитасю меру пресечения в виде залога в сумме 5,5 миллиона гривен. 22 октября 2019 года Апелляционная палата Высшего антикоррсуда арестовала Микитася до 14 ноября и увеличила залог в качестве альтернативы с 5,5 до 80 миллионов гривен.

25 октября 2019 года за Микитася внесли залог.

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20 января 2020 года Микитася сняли с рейса при попытке вылета из Украины.

В мае судьи избрали Микитасю меру пресечения в виде взятия под стражу с альтернативой залога в 100 млн грн.

Максим Микитась
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