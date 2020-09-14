Депутат Юрченко добровольно напишет заявление о выходе из фракции «Слуга народа»

Народный депутат из «Слуги народа» Александр Юрченко добровольно напишет заявление о выходе из фракции, заявил нардеп Александр Качура.

«Депутат Юрченко добровольно пишет заявление на выход из фракции «Слуга Народа» до разрешения ситуации со «взяткой помощника», — написал Качура в своём канале в Telegram.

Напомним, вчера СМИ сообщили, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят досудебное следствие по факту возможного получения неправомерной выгоды народным депутатом от «Слуги народа» Александром Юрченко. Речь идет о взятках на сотни тысяч долларов за законодательную инициативу от депутата.