В Раде разрабатывают законопроект по е-чеку для малого бизнеса

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики разрабатывает законопроект по условиям введения электронного чека для малого бизнеса.
Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.
«Рабочая группа в комитете разрабатывает совместно с представителями бизнеса законопроект, который смягчит условия введения е-чека для самых малых», — написал он в Телеграм-канале во вторник.
Полная фискализация бизнеса позволит сократить «теневую» долю экономики, а также будет эффективным шагом по борьбе с контрабандой, полагает народный депутат.
«Убежден, мы найдем решение, которое устроит всех тех, кто хочет нормальные, цивилизованные правила игры. Однако точно не устроит тех, кто несмотря на здравый смысл пытается отстоять свое „право на тень“, стремясь продолжить обман и государство, и граждан», — добавил Гетманцев.
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