Бахрейн и ОАЭ подписали соглашение с Израилем о нормализации отношений

В Вашингтоне во вторник состоялась историческая церемония подписания соглашений о нормализации дипломатических отношений ОАЭ и Бахрейна с Израилем.

Церемония прошла в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа, сообщает Интерфакс.

На этом мероприятии при посредничестве США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подписал соответствующие соглашения с министрами иностранных дел ОАЭ и Бахрейна — Абдуллой бин Зайедом аль-Нахайяном и Абдуллатифом бин Рашидом аз-Заяни.

Формально соглашение называется Авраамским договором.

В преддверие церемонии Трамп приветствовал лидеров Израиля, ОАЭ и Бахрейна, отметив, что ранее об этом и помыслить никто не мог.

«Мы здесь для того, чтобы изменить ход истории. После десятилетий разделения и конфликтов мы знаменуем начало нового Ближнего Востока», — сказал Трамп, выступая на открытии церемонии.

«Во всей истории Израиля были только два таких соглашения, а мы добились двух таких соглашений за один месяц», — добавил Трамп.

На церемонию Белый дом пригласил сотни человек, в том числе высокопоставленных законодателей-демократов.

Ранее сообщалось, что присутствие демократов на церемонии — редкое явление, так как обычно Белый дом не приглашает членов Демократической партии на церемонии подписания крупных законодательных актов.

В рамках заключенных договоренностей Израиль согласился остановить реализацию плана по аннексии части палестинских территорий.

Как сообщали ранее региональные СМИ, в соответствии с соглашением о нормализации отношений, страны запустят сотрудничество в сфере обороны и безопасности, экономики, здравоохранения и науки.

ОАЭ и Израиль договорились о нормализации отношений в августе. Тогда об этом заявил Трамп. «Сегодня мы добились колоссального успеха. Это историческое мирное соглашение между нашими большими друзьями — Израилем и ОАЭ», — написал он в твиттере 13 августа.

«Исторический дипломатический успех будет способствовать продвижению мира в ближневосточном регионе», — говорилось в совместном заявлении лидеров США, Израиля и ОАЭ.

Бахрейн последовал примеру ОАЭ 11 сентября. «Сегодня — еще один исторический день. Два наших больших друга — Израиль и Бахрейн согласились на мирный договор. Это — вторая арабская страна, которая заключает мир с Израилем за последние 30 дней», — написал Трамп в тот день в твиттере.

Таким образом, ОАЭ и Бахрейн третьей и четвертой арабскими странами, заключившими мир с Израилем после Египта в 1979 году и Иордании в 1994 году.

За усилия в нормализации отношений между странами в Норвегии Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира.

«Я думаю, он сделал больше, пытаясь установить мир между народами, чем большинство других номинантов на премию мира», — заявил член парламента Норвегии и председатель делегации Норвегии в НАТО Кристиан Тибринг-Гедде в интервью Fox News.

Тибринг-Гедде направил письмо Нобелевскому комитету, в котором сообщил, что администрация Трампа в частности сыграла ключевую роль в установлении отношений между Израилем и ОАЭ.

«Как ожидается, другие страны Ближнего Востока последуют примеру ОАЭ, соглашение (о нормализации отношений — ИФ) может стать переломным моментом, который превратит Ближний Восток в регион сотрудничества и процветания», — написал Тибринг-Гедде.