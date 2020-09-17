Новый глава «Укрзализныци» уже 3 недели работает без контракта

Председатель правления АО «Укрзализныця» Владимир Жмак на онлайн-конференции Европейской бизнес-ассоциации в четверг сообщил, что уже три недели работает без подписанного контракта.

«Сейчас я пока-что работаю один. Члены моей команды работают скорее на волонтерских началах, так же, как и я. У меня нет еще даже трудового контракта... Три недели я на волонтерских началах», — заявил Жмак, которого цитирует Интерфакс-Украина.

Жмак отметил, что с командой у него тоже есть определенные трудности, поскольку назначения членов правления — очень многоступенчатый и сложный процесс.

Как сообщалось, 26 августа 2020 года Кабинет министров Украины утвердил кандидатуру занимавшего пост главы наблюдательного совета аэропорта «Борисполь» Владимира Жмака председателем правления АО «Укрзализныця».